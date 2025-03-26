«Противник засел во многих домах». Российские бойцы пытаются выбить ВСУ из Белгородской области. Там идут тяжелые бои

ВС России отражают наступление ВСУ на Белгородскую область

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России отражают наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. На данный момент тяжелые бои идут за Демидовку, рассказывают российские военкоры. Ситуация осложняется из-за плохой погоды — туман не позволяет работать в воздухе.

Ожесточенные бои в Краснояружском районе не прекращаются. Подошедшие российские подкрепления контратакуют оккупантов. В Демидовке продолжаются ожесточенные столкновения, противник не смог взять весь поселок, но засел во многих домах Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Накануне поздно вечером сообщалось, что российские бойцы также отбросили ВСУ от Поповки, однако украинская пехота продолжает активность в районе Графовки и Прилесья, где ранее заняла ряд посадок в приграничье.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВСУ шесть раз за сутки пытались прорваться в Белгородскую область

За прошедший вторник, 25 марта, ВС России отразили шесть попыток ВСУ прорваться в Краснояружский район российского региона. Все вражеские формирования были уничтожены.

Дважды за сутки противник попытался прорваться в Поповку. (...) Три раза в пешем порядке и на квадроциклах, один раз на БТР противник выдвинулся в сторону Демидовки Telegram-канал «Северный Ветер»

Ведется поиск разрозненных групп бойцов ВСУ, а артиллеристы и операторы дронов уничтожают военную технику противника в Сумской области.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

25 российских солдат смогли удержать село от 150 бойцов ВСУ

В начале недели 25 российским солдатам удалось удержать от ВСУ Поповку у госграницы. Они успешно смогли отбить атаки превосходящих украинских войск.

Изначально, когда ВСУ попытались атаковать село, там было только 10 российских бойцов. Немного позже к ним присоединились еще 15 военнослужащих. К вечеру украинские силы начали отступать, однако опорный пункт бойцов ВС РФ завалило из-за постоянных артиллерийских обстрелов. Ночью украинские войска ввели в бой танк. Боевые действия велись до девяти утра. Всего со стороны Украины, утверждает Mash, в них участвовало около 150 человек.

ВСУ продолжают атаковать беспилотниками, есть пострадавшие

Ночью стало известно, что из-за атаки беспилотника в поселке Политотдельский в Белгородской области пострадала женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы. В результате налета оказались выбиты окна в нескольких квартирах многоэтажки и в надворной постройке на территории частного дома. До этого также при помощи дрона была атакована церковь.

Всего в ночь на 26 марта российские ПВО перехватили над Белгородской областью пять беспилотников, отчитались в Минобороны.

При этом в России считают, что украинская армия не способна серьезно прорваться в Белгородской области, так как у нее нет для этого достаточных сил. «Навести информационный шум они способны, но какие-то активные боевые действия они осуществить не смогут — тем более нанести какое-то поражение нашим войскам», — отмечает военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, ВСУ сосредоточили у приграничья некую группировку около 4,5-5 тысяч человек при поддержке танков. «Я думаю, что это резервы, у которых исчерпана возможность по восстановлению и сопровождению», — резюмировал он.