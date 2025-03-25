«Их специально хотели убить». В России отреагировали на гибель журналистов от атаки ВСУ. Виновным пообещали неминуемое возмездие

Медведев пообещал возмездие виновным в гибели российских журналистов в зоне СВО

Вечером 24 марта стало известно, что трое сотрудников российских СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели — погибли в зоне специальной военной операции в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще один журналист, корреспондент Никита Гольдин, получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

Талантливые, бесстрашные и стремящиеся донести миру правду о происходящем на нашей земле Глава ЛНР Леонид Пасечник о погибших журналистах

Представители прессы работали на территории Луганской народной республики (ЛНР) и снимали репортажи, посвященные спецоперации. Журналисты находились в гражданской машине, когда ВСУ нанесли по ним прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

Захарова назвала атаку ВСУ на российских журналистов террором

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на журналистов, назвала ее террором. Дипломат считает, что нападения на сотрудников СМИ показывают готовность Украины идти на любые преступления против мирного населения и недоговороспособность президента страны Владимира Зеленского.

Призываем мировое сообщество, международные профессиональные организации журналистов, представителей СМИ решительно осудить эти и другие кровавые преступления режима Зеленского и выступить за немедленное прекращение атак ВСУ на мирное население, включая сотрудников медиасферы Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова выразила глубокие соболезнования близким погибших, их редакциям и коллегам. Она также пожелала скорейшего восстановления всем пострадавшим в результате обстрела ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Кремле выразили соболезнования родным погибших

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вслед за Марией Захаровой выразил соболезнования родным и близким погибших.

Огонь велся прицельный, их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов — людей, у которых в руках не было и нет оружия Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Помимо этого, Песков раскритиковал мировое сообщество за отсутствие реакции на преступления против российских военкоров. Он подчеркнул, что Москва считает такое поведение непростительным.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Медведев пообещал возмездие за убийство журналистов

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что погибшие журналисты отличались честностью и бесстрашием, а также были настоящими патриотами России. Он добавил, что сотрудники СМИ считали своим профессиональным и гражданским долгом давать точную и оперативную информацию о том, что происходит на фронте.

Тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие Дмитрий Медведев Зампред Совбеза России

В ООН потребовали провести расследование гибели российских журналистов

Днем 25 марта в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что обеспокоены произошедшим нападением на российских журналистов. Организация призвала провести полное расследование ракетного обстрела в ЛНР.

В управлении напомнили, что журналисты имеют право на защиту как гражданские лица в соответствии с международным гуманитарным правом. Там добавили, что виновные в гибели сотрудников СМИ должны быть привлечены к ответственности.