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09:51, 25 марта 2025Бывший СССР

Захарова назвала террором атаку ВСУ на российских журналистов

Захарова: ВСУ нанесли удар по представителям российских СМИ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российских журналистов, назвав ее террором. Ее слова опубликованы на сайте МИД.

«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ», — указано в сообщении.

Она добавила, что атаки на журналистов показывают готовность Киева идти на любые преступления против мирного населения и подчеркивает недоговороспособность Зеленского.

Ранее стало известно, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак и два сотрудника телеканала «Звезда» — оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели..

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