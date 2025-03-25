Захарова назвала террором атаку ВСУ на российских журналистов

Захарова: ВСУ нанесли удар по представителям российских СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российских журналистов, назвав ее террором. Ее слова опубликованы на сайте МИД.

«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ», — указано в сообщении.

Она добавила, что атаки на журналистов показывают готовность Киева идти на любые преступления против мирного населения и подчеркивает недоговороспособность Зеленского.

Ранее стало известно, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак и два сотрудника телеканала «Звезда» — оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели..