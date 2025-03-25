Полковник прокомментировал сообщения о «серьезных резервах» ВСУ под Белгородом

Полковник Матвийчук усомнился в возможности прорыва ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут осуществить прорыв в Белгородской области, несмотря на сообщения о «серьезных резервах» в регионе, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Положение украинской армии специалист прокомментировал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ сохраняют серьезные резервы под Белгородом. Уточнялось, что украинские бойцы сохраняют намерение продолжать атаки, однако российские военные стянули подкрепление и не дают ВСУ реализовать планы по прорыву обороны.

«Они сосредоточили некую группировку около 4,5-5 тысяч человек при поддержке танков. Я думаю, что это резервы, у которых исчерпана возможность по восстановлению и сопровождению. Это резервы, которые были переброшены с Курской области, из Сум, которые потрепаны в боях», — отметил Матвийчук.

Навести информационный шум они способны, но какие-то активные боевые действия они осуществить не смогут — тем более нанести какое-то поражение нашим войскам Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Вечером 24 марта ВСУ предприняли попытку прорыва в белгородскую Поповку — спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта, российские пограничники вызвали огонь на себя.

В маневре ВСУ, как сообщалось, участвовали бойцы штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). По информации военкоров, атака была отражена.