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16:50, 25 марта 2025Россия

25 российских бойцов смогли удержать село в Белгородской области

Mash: 25 российских солдат смогли удержать село Поповка в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Село Поповка в Белгородской области смогли удержать 25 российских солдат. Они отбивали атаки превосходящих украинских войск, сообщает Telegram-канал Mash.

Все произошло 24 марта в районе Поповки, находящейся около государственной границы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать село, где на тот момент находились 10 российских военнослужащих.

После этого в населенный пункт пришло подкрепление из 15 солдат 128-й бригады ВС России. К вечеру противник начал отступать, однако опорный пункт российских бойцов завалило из-за постоянных артиллерийских обстрелов. Ночью украинские войска ввели в бой танк. Боевые действия, по данным авторов поста, велись до девяти утра, всего со стороны Украины в них участвовало около 150 человек.

Накануне Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что спецназ ВСУ зашел в село Поповка в Белгородской области. Тогда авторы поста утверждали, что украинские солдаты пытались забросать гранатами опорники с российскими бойцами.

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