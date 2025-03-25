Mash: 25 российских солдат смогли удержать село Поповка в Белгородской области

Село Поповка в Белгородской области смогли удержать 25 российских солдат. Они отбивали атаки превосходящих украинских войск, сообщает Telegram-канал Mash.

Все произошло 24 марта в районе Поповки, находящейся около государственной границы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать село, где на тот момент находились 10 российских военнослужащих.

После этого в населенный пункт пришло подкрепление из 15 солдат 128-й бригады ВС России. К вечеру противник начал отступать, однако опорный пункт российских бойцов завалило из-за постоянных артиллерийских обстрелов. Ночью украинские войска ввели в бой танк. Боевые действия, по данным авторов поста, велись до девяти утра, всего со стороны Украины в них участвовало около 150 человек.

Накануне Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что спецназ ВСУ зашел в село Поповка в Белгородской области. Тогда авторы поста утверждали, что украинские солдаты пытались забросать гранатами опорники с российскими бойцами.