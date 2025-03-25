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18:11, 25 марта 2025Россия

Дроны ВСУ атаковали церковь в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ на церковь
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / news.ru / Globallookpress.com

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали церковь в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском округе село Казинка атаковано двумя дронами, в результате чего повреждены трактор и купол храма Казанской иконы Божией Матери», — написал чиновник.

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Еще три дрона ударили по Шебекино. Там повреждения получили территории двух предприятий. В селе Тишанка, продолжил глава области, с беспилотника сбросили взрывные устройства, из-за чего повреждения получили строения в трех частных домовладениях.

Еще в одном населенном пункте — селе Бессоновка — около автомобиля скорой помощи взорвался БПЛА.

Накануне Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что спецназ ВСУ зашел в село Поповка в Белгородской области. Тогда авторы поста утверждали, что украинские солдаты пытались забросать гранатами опорники с российскими бойцами.

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