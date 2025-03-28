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13:12, 28 марта 2025Россия

Блогер показал последнее видео Героя России Тибилова после сообщений о его смерти в бою

Опубликовано видео Героя РФ майора Тибилова после сообщений о его смерти
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Военблогер с псевдонимом Белорусский Силовик показал последнее видео Героя России майора Марата Тибилова после сообщений о его смерти в бою под Курском. Последние кадры, которые спецназовец прислал блогеру, опубликованы в Telegram.

На выложенных кадрах видна реактивная система залпового огня, ночью наносящая удар по Вооруженным силам Украины.

«Последнее видео, которое сбрасывал мне Талиб (позывной Тибилова — прим. «Ленты.ру»). Быть воином — жить вечно», — подписал кадры блогер.

О смерти Тибилова стало известно сегодня, 28 марта. По сообщению Росгвардии, Герой России не вернулся с боевого задания.

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