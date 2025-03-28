Военкоры показали удар крадущегося дрона КВН по бойцу ВСУ

RusVesna: Российский дрон КВН незаметно подкрался и ударил по бойцу ВСУ

В сети появилось видео незаметного удара российского дрона по бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал Военкоры руссской весны (RusVesna).

На ролике видно, как один украинский военный идет по дороге, а беспилотник-камикадзе подкрадывается к нему со спины и врезается в ягодицы. Причина, по которой находящийся на открытой местности боец не следил за небом и не услышал подлелающий дрон, неизвестна.

Военкоры уточнили, что инцидент произошел на территории России. Также выяснилось, что украинского военного ликвидировали с помощью дрона на проводном оптоволоконном управлении «Князь Вандал Новгородский» (КВН).

10 марта было опубликовано схожее видео атаки дрона КВН по группе военных ВСУ. Кадры оборвались в момент, когда беспилотник ударил в ягодицы одного из бойцов.