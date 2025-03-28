Военкоры сообщили об ожесточенных боях с ВСУ в Белгородской области

RusVesna: В Белгородской области идут ожесточенные бои за Демидовку и Поповку

В Белгородской области идут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за Демидовку и Поповку. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Отмечается, что украинские войска продолжают скапливать резервы с техникой в Сумской области у границы и отправляют малыми группам пехоту в проделанные бреши в линии наших пограничных укреплений.

«В Демидовке подошедшие российские подкрепления продолжают контратаковать оккупантов, выбивая их с позиций в поселке и лесополосах, где кипят ожесточенные бои. Наши подразделения зачистили около половины поселка», — говорится в сообщении. Военкоры также сообщили, что украинская армия еще удерживает часть домов и подвалов в регионе.

Ранее российские войска ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области, а также по расположению украинских солдат под Сумами. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что пораженное под Сумами расположение ВСУ находилось в лесу.