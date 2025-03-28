Возбуждено дело из-за повторного удара ВСУ по ГИС «Суджа»

СК возбудил дело о теракте из-за повторного удара ВСУ по ГИС «Суджа»

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за повторного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по пунктам «а,в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к данному преступлению.

28 марта в Минобороны сообщили о нанесении удара по ГИС «Суджа» в Курской области украинскими военными. Удар был нанесен с применением снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее, в ночь на 21 марта, на ГИС «Суджа» прогремел взрыв.