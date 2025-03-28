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17:42, 28 марта 2025Силовые структуры

Возбуждено дело из-за повторного удара ВСУ по ГИС «Суджа»

СК возбудил дело о теракте из-за повторного удара ВСУ по ГИС «Суджа»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Минобороны России

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за повторного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по пунктам «а,в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к данному преступлению.

28 марта в Минобороны сообщили о нанесении удара по ГИС «Суджа» в Курской области украинскими военными. Удар был нанесен с применением снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее, в ночь на 21 марта, на ГИС «Суджа» прогремел взрыв.

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