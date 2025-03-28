Возлюбленная Джейсона Стэйтема позагорала в бикини на крыше

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли позагорала в бикини на крыше

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли позагорала в бикини на крыше. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала в крошечном раздельном купальнике цвета хаки, демонстрируя рельефный пресс. Звезда расположилась на белом махровом полотенце, дополнив образ коричневой бейсболкой. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и ожерелье.

Ранее в марте возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в нижнем белье. Звезда позировала перед фотографом в темно-синем комплекте нижнего белья.