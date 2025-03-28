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04:12, 28 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал необходимые для здоровья продукты питания

Врач Кутушов назвал воду и животные белки необходимыми для здоровья
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Богатые аминокислотами продукты необходимы для поддержания здоровья, заявил в разговоре с «Лентой.ру» врач-токсиколог Михаил Кутушов. Он также указал на важность клетчатки, которая содержится в фруктах и овощах.

«Прежде всего, необходимы белки — это строительный материал для клеток и тканей, они участвуют в синтезе гормонов, ферментов и антител, необходимых для нормального функционирования всех систем организма. Основными источниками полноценных белков являются мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые, — перечислил врач. — Важно отметить, что белки животного происхождения содержат все необходимые аминокислоты, в то время как растительные белки могут быть неполноценными».

Также организму, по словам Кутушова, необходимы сложные углеводы, обеспечивающие его энергией. Такие, как объяснил врач, содержатся в цельнозерновых продуктах, в овощах и бобовых. Не менее важна и клетчатка, в больших количествах содержащаяся в овощах, фруктах и способствующая нормальной работе кишечника.

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«Жиры важны как источник энергии, а также как важный элемент в синтезе гормонов, витаминов, в нормальной работе мозга и нервной системы. Необходимы именно ненасыщенные жиры — это растительные масла, авокадо, жирная рыба, — рассказал собеседник "Ленты.ру". — Не стоит забывать и о молочных продуктах, которые являются источником белка, витаминов, а также кальция, необходимого для зубов и костей».

Кроме того, врач напомнил, что вода также является важным компонентом рациона, и необходима взрослому человеку в объеме 1,5-2 литров в день. Он уточнил, что имеется ввиду не только простая вода, но и жидкость содержащаяся в продуктах питания.

Ранее сообщалось, что чрезмерное употребление в пищу продуктов, содержащих дубильные вещества (танины), может привести к мигрени. Лидером по их содержанию считается красная фасоль.

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