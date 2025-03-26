Перечислены неожиданные вызывающие мигрень продукты

Доцент Быстров: Красная фасоль и вино могут вызывать мигрень

Чрезмерное употребление в пищу продуктов, содержащих дубильные вещества (танины), может привести к мигрени, предупредил доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. Неожиданные вызывающие головную боль продукты он перечислил в беседе с Life.ru.

Лидером по содержанию танинов Быстров считает красную фасоль. Среди овощей танинов много в ревене и тыкве, отметил он. «Еще танины есть в гранате, яблоках, грушах, айве, черноплодной рябине, клюкве, ежевике, вишне, кизиле и винограде. Они содержатся в кожуре и косточках фруктов и ягод», — пояснил эксперт. Чтобы уменьшить вероятность развития мигрени, он советует не глотать косточки и по возможности очищать кожуру. Быстров также порекомендовал съедать не более 400 граммов указанных фруктов и ягод в день.

Также, продолжил эксперт, дубильные вещества содержатся и в напитках: чае, соке, вине. «В день можно употреблять не более четырех чашек черного чая, двух бокалов красного вина, трех стаканов свежевыжатого яблочного сока и половины плитки горького шоколада», — объяснил он.

Танины, добавил Быстров, могут быть и полезными — к примеру, плоды и растения с танинами применяются в качестве противовоспалительных и кровоостанавливающих средств.

Ранее эксперт Екатерина Демьяновская назвала частоту головной боли, сигнализирующей о мигрени. По словам врача, приступы мигрени у взрослых могут появляться от одного до 15 раз в месяц и более и длиться от нескольких часов до трех суток.