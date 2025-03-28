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19:58, 28 марта 2025Забота о себе

Врач оценила пользу новомодных дофаминовых прыжков для здоровья

Эндокринолог Комиссарова: Дофаминовые прыжки не заменят утреннюю зарядку
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Так называемые дофаминовые прыжки, то есть перепрыгивание на месте с одной ноги на другую, не могут полностью заменить утреннюю зарядку или 15-минутную йогу, уверена врач-эндокринолог Альбина Комиссарова. Пользу новомодной тренировки для здоровья она оценила в своем Telegram-канале.

В сети утверждают, что, если выполнять это упражнение каждое утро в течение 4-15 минут, можно избавиться от отечности, целлюлита и лишнего веса благодаря воздействию на специальные дофаминовые точки. Однако Комиссарова посоветовала не верить заявленным обещаниям. «Этот метод до сих пор не имеет доказательной базы. Любая другая разминка, зарядка, 15-минутная йога даст такой же и даже намного лучший результат», — отметила врач.

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Эндокринолог подчеркнула, что на стопах не существует никаких дофаминовых точек, в значит, их нельзя стимулировать с помощью прыжков. Кроме того, при выполнении дофаминовых прыжков возникает слишком большая нагрузка на стопы и колени, подчеркнула доктор.

Ранее тренер Акулина Бахтурина дала рекомендации для подтяжки рук. Она посоветовала включать упражнения на руки в общую тренировку, сочетая их с движениями на спину и плечи.

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