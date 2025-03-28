Фитнес-тренер дала рекомендации для подтяжки рук

Эксперт Бахтурина предложила тренироваться с собственным весом для подтяжки рук

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина дала рекомендации для подтяжки рук. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Специалист посоветовала включать упражнения на руки в общую тренировку, сочетая их с движениями на спину и плечи. Для создания красивого, но не перекаченного рельефа она предложила сочетать силовые и кардиотренировки, всего занятий должно быть три-четыре в неделю.

«Рекомендую девушкам работать с умеренными весами, но с высоким числом повторений. Для тонуса мышц без значительного увеличения объема лучше выполнять 12-15 повторений с небольшим весом. Еще один действенный вариант — отдать предпочтение тренировкам только с собственным весом без дополнительной нагрузки», — рассказала Бахтурина.

Также эксперт рекомендовала включать в свою тренировочную программу занятия растяжкой. Также она напомнила о необходимости соблюдать режим питания.

Ранее Бахтурина назвала топ-3 упражнения для тонких и подтянутых рук. Тренер посоветовала выполнять балетные круги руками, французские отжимания и плие с разведением рук.