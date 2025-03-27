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07:53, 27 марта 2025СпортЭксклюзив

Фитнес-тренер посоветовала топ-3 упражнения для тонких и подтянутых рук

Бахтурина посоветовала делать французские отжимания для получения подтянутых рук
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина посоветовала топ-3 упражнения для тонких и подтянутых рук. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Начать тренер предложила с балетных кругов руками. По словам Бахтуриной, это упражнение отлично прорабатывает плечи, трицепсы и бицепсы без увеличения их объема. «Для выполнения упражнения встаньте прямо, разведите руки в стороны. Теперь начинаем рисовать кистями круги, то есть вытянутые руки вращаются в плечевом суставе. Сначала около 30 секунд делаем маленькие круговые движения вперед, потом назад. Рекомендую выполнить три таких подхода», — заявила она.

Второе упражнение — французские отжимания, направленные на трицепс и помогающие избавиться от дряблости рук. «Встаньте в упор лежа, ладони под плечами, локти направлены назад. Главное отличие французских отжиманий от классических — это узкий хват, руки прижаты к телу. При сгибании рук локти уходят по направлению назад, образуя прямой угол», — описала Бахтурина правильную технику выполнения. Специалист отметила, что можно выполнять отжимания от возвышенности или с колен. Она рекомендовала делать 12-15 повторений в три подхода.

Еще одно эффективное упражнение — плие с разведением рук. «Для выполнения упражнения из арсенала классической хореографии встаньте в широкую стойку (это вторая балетная позиция), носки разведены, руки вытянуты вперед и образуют овал. Начинаем приседать в плие, одновременно разводя руки в стороны, во вторую балетную позицию. Далее поднимаемся обратно, сводя руки вперед», — рассказала Бахтурина и предложила выполнять 15 повторений в три подхода.

Ранее Бахтурина оценила пользу шпагата. Она отметила, что шпагат сам по себе, отдельно от полноценной комплексной физической нагрузки, пользы не несет.

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