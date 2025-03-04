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15:09, 4 марта 2025СпортЭксклюзив

Фитнес-тренер высказалась о пользе шпагата

Фитнес-тренер Бахтурина заявила, что шпагат фактически не несет пользы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина оценила пользу шпагата. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«На мой взгляд, шпагат не должен быть единственной целью занятий спортом и растяжкой. Потому что шпагат сам по себе, отдельно от полноценной комплексной физической нагрузки, фактически пользы не несет», — заявила специалист. Она отметила, что польза заключается в самом процессе растяжки и работы с мобильностью суставов, а шпагат — приятный бонус.

При этом, по словам Бахтуриной, не все могут сесть на шпагат. «Возможны физиологические особенности, которые не позволяют на него сесть, сколько бы люди не мучились и не тянулись. Это определяется мобильностью суставов, эластичность связок, длиной связок и другими особенностями тела», — объяснила она.

«Излишняя спешка, нарушение техники выполнения упражнений, растяжка через боль – все это ошибки, которые могут привести к травмам. В данном упражнении особенно важна техника, поэтому самый безопасный путь – идти к шпагату под контролем профессионального тренера», — добавила эксперт, напомнив о важности выполнять разминку перед растяжкой.

Ранее Бахтурина рассказала об устаревших подходах советской аэробики. Малоэффективным и потенциально опасным подходом эксперт назвала советскую баллистическую растяжку, которая подразумевает резкие рывковые движения.

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