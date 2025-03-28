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09:10, 28 марта 2025Интернет и СМИ

Врач пришла на телешоу и ощупала гениталии гостя программы

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Доктор Зоуи Уильямс в эфире британского ток-шоу This Morning («Этим утром») показала, как мужчинам стоит проводить самодиагностику мошонки на предмет злокачественных образований. Об этом сообщает издание The Sun.

Уильямс надела перчатки и ощупала гениталии гостя шоу Алекса, который разделся прямо в студии программы. Это вызвало бурную реакцию у телезрителей, многие из которых поблагодарили программу за то, что она рассказала о столь серьезной болезни.

«Не был к такому готов. Однако оно действительно повышает осведомленность», «Справедливости ради, этот фрагмент о раке яичка, в котором показали, как нужно проверять себя, был на самом деле хорош», «Какой замечательный настоящий сюжет о раке яичка. Не шутливый, не слишком серьезный, не постыдный — просто настоящий», — написали зрители шоу в социальных сетях.

Ранее стало известно, что американский телеведущий и спортивный комментатор Дик Витале, четырежды победивший рак, расплакался в прямом эфире. Он сообщил, что в 2024 году больше не будет комментировать матчи.

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