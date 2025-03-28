Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по маршруту поставок оружия ВСУ в Херсоне

Российские войска ударили по маршруту поставок техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в занятом Киевом Херсоне, уничтожив ее большое количество. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Детонация и пожар говорят о том, что в составе присутствовали вагоны со снарядами и ракетами. По дополнительным сведениям, уничтожено много бронетехники — речь о десятках единиц», — рассказал подпольщик.

Он добавил, что в результате другого удара на автовокзале города был уничтожен расчет операторов беспилотников ВСУ.

Российские войска нанесли массированный удар по цеху производства дронов ВСУ в Богодухове Харьковской области. Отмечается, что в атаке приняло участие восемь российских беспилотников.