Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:17, 28 марта 2025Бывший СССР

ВСУ уличили в минировании электронных сигарет

ТАСС: ВСУ минируют электронные сигареты и аптечки в зоне СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют заминированные электронные сигареты в зоне спецоперации (СВО). В этом их уличил старший сапер отряда разминирования Международного противоминного центра (МПЦ) ефрейтор Роман Меньшинин, передает ТАСС.

«Бывает, что противник минирует электронные сигареты. Рассчитано на то, что человек возьмет ее в руки. Противник оставляет такие заминированные электронные устройства на земле или где-то в здании, как будто кто-то обронил», — сказал он.

По его словам, обращать внимание на такие мелочи он научился в ходе боевых действий в Сирии. При этом ВСУ, добавил сапер, нередко минируют аптечки.

Ранее сапер рассказал об оставленных ВСУ в Курской области «сюрпризах». «Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается» — рассказал он.

    Обсудить
    Последние новости

    «Есть основания полагать, что мы их добьем». Путин высказался о ходе СВО и внешнем управлении Украиной

    Пленный боец ВСУ рассказал о группе иностранных наемников в ДНР

    Подполье сообщило о массовом заходе кораблей НАТО в Одессу

    Глава Карелии прокомментировал слухи о своей отставке

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов в небе

    Маск предложил запретить сравнивать Трампа с Гитлером

    Неопознанный объект упал с неба в Польше

    Туристка назвала спасение с затонувшего в Египте батискафа подарком на день рождения

    Врач назвал необходимые для здоровья продукты питания

    Мужчина снял временную татуировку после загара и удивил пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше