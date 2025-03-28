Цены на «вторичку» в подпавших под семейную ипотеку городах сравнили

Готовые квартиры в городах с семейной ипотекой продаются дешевле на 30 %

Готовые квартиры в городах, подпавших под семейную ипотеку, оказались в среднем на 30 процентов дешевле, чем по региону. Такую статистику изданию РБК предоставили в сервисе «Яндекс Недвижимость».

По данным компании, самый большой разрыв в ценах оказался в Свердловской, Калининградской, Иркутской, Вологодской и Костромской областях. Там цены на «вторичку» разнятся почти вдвое: в зависимости от того, действует ли в городе семейная ипотека, стоимость квадратного метра падает на 44,5 - 45 процентов.

Дешевле всего старый фонд оказался в Костромской, Вологодской, Рязанской и Брянской областях — здесь в городах, где действует программа, готовые квартиры можно приобрести не дороже чем за 50 тысяч рублей за квадратный метр. Самая дорогая «вторичка» продается на Кубани, в Ямало-Ненецком автономном округе и Нижегородской области: здесь ценник в среднем превышает 100 тысяч рублей.

В некоторых городах расширение семейной ипотеки ценовую политику не изменило. Например, в Геленджике, попавшем в перечень, «квадрат» готового жилья стоит около 250 тысяч рублей. При этом в остальных городах Краснодарского края средний ценник составляет 201 тысячу рублей, подчеркивают аналитики.

В целом эксперты полагают, что распространение льготной программы не приведет к общему росту цен, но может изменить их в отдельных локациях. Так, в туристических Туапсе и Темрюке спрос на жилье среди покупателей из других регионов может подняться, ведь покупка квартиры на курорте может рассматриваться в качестве альтернативы дачному домику.

Льготная программа жилищного кредитования распространится на новые города с апреля. Расширение семейной ипотеки коснется тех населенных пунктов, где объемы нового строительства недостаточны. Также, как сообщалось, под программу смогут попасть дома не старше 20 лет, не признанные аварийными.