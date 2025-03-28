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19:44, 28 марта 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал встречу с готовыми отправить военных на Украину странами

Зеленский анонсировал встречу со странами, готовыми отправить военных на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал срочную встречу в узком кругу с представителями генштабов стран, готовых отправить своих военных на Украину. Она состоится в течение недели, передает «РБК-Украина».

«Будет очень узкий круг основных стран, которые на 100 процентов будут готовы отправить контингенты на территорию Украины», — сказал Зеленский.

По его словам, не все государства смогут отправить своих представителей в Киев, однако на встрече точно будут присутствовать делегаты от Франции и Великобритании.

Зеленский подчеркнул, что Киев сформировал «треугольник» с Парижем и Лондоном по вопросу безопасности Украины.

Украинский лидер добавил, что после этой встречи сразу состоится вторая. Она будет проходить не на уровне военных, а на уровне советников по национальной безопасности.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания отправят делегации военных на Украину, чтобы разработать формат будущей военной поддержки Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что страны ставят задачу не заменить украинские войска, а посредством отправки делегаций проработать «меры сдерживания».

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