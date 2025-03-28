Зеленский назвал условие для прямых переговоров с Россией

Зеленский: Украина готова говорить с представителями России, но не с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести прямые переговоры с Москвой, но не с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним [с Путиным], а с кем-то, кто бы представлял Россию», — заявил Зеленский.

Он добавил, что, по его мнению, в России якобы есть люди, с которыми Киев мог бы вести переговоры, если те имеют представление как завершить конфликт.

Ранее Зеленский анонсировал срочную встречу в узком кругу с представителями генштабов стран, готовых отправить своих военных на Украину. Он добавил, что после этой встречи сразу состоится вторая. Она будет проходить не на уровне военных, а на уровне советников по национальной безопасности.