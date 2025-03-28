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21:59, 28 марта 2025Бывший СССР

Зеленский выразил уверенность в победе Украины из-за ряда факторов

Зеленский заявил о стопроцентном укомплектовании украинской армии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укомплектованы на сто процентов, а также страна будет находиться под защитой Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, ссылка на трансляцию опубликована в Telegram-канале политика.

Также украинский лидер выразил уверенность в победе Украины, объяснив это рядом факторов.

«Есть сдерживающий пакет вооружений, соответствующие ракеты дальнобойных возможностей, которые есть только у США (...) Есть украинская армия в 100 процентном укомплектовании, действующая украинская армия. И есть, соответственно, наши ископаемые, которые должны быть защищены всем тем, что я только что сказал. НАТО, украинская армия, дальнобойные возможности», — рассказал Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что постсоветская страна получила лицензию на производство некоторых систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом Зеленский не уточнил, о каких системах идет речь, и не назвал стран-производителей.

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