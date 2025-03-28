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21:13, 28 марта 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о получении лицензии на производство ПВО

Зеленский заявил, что Украина получила лицензию на производство систем ПВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что постсоветская страна получила лицензию на производство некоторых систем противовоздушной обороны (ПВО). Ссылка на трансляцию опубликована в Telegram-канале политика.

«Мы договорись о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензией для некоторых видов артиллерии», — заявил Зеленский.

При этом украинский лидер не уточнил, о каких системах идет речь, и не назвал стран-производителей.

Ранее стало известно, что Европейский союз приостановил разработку пакета военной помощи Украине на 20 миллиардов евро из-за позиции Венгрии. Как сообщается, Венгрия сорвала принятие предложенного главой евродипломатии Каей Каллас плана военной помощи Украине на фоне остановки поставок оружия США.

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