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16:49, 28 марта 2025Из жизни

Женщина заплатила 28 миллионов рублей за новую грудь и заболела из-за ДНК лося в имплантах

Жительница Китая стала инвалидом из-за ДНК лося в грудных имплантах
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

Жительница Китая заплатила почти 2,4 миллиона юаней (больше 28 миллионов рублей) за новую грудь и стала инвалидом. Об этом пишет South China Morning Post.

Женщина по фамилии Линлин, живущая в провинции Цзянси на юго-востоке Китая, заинтересовалась инновационной методикой увеличения груди, которую продвигал владелец местного салона красоты, в 2017 году. Пекинская клиника Beijing Creating Medical Cosmetic Clinic, разработавшая этот метод, утверждала, что извлекает собственный коллаген пациентки, культивирует его, а затем вводит в грудь в виде имплантов. По словам медиков, этот метод исключал возможность отторжения. Линлин решилась на операцию после уверений хирурга Бай Цзинь, что процедура проста и безопасна

Однако после вмешательства Линлин почувствовала боль и ощущение инородного тела в груди. В течение следующих шести лет она перенесла девять операций, среди которых были многочисленные коррекции. К 2023 году Линлин обнаружила деформацию имплантатов и свидетельства их протечки. На тканях груди образовались две больших шишки. Линлин обратилась в клинику с просьбой о проведении коррекции, но врачи потребовали медицинское заключение. В октябре 2024 года Линлин обратилась в больницу в Шанхае, где ей удалили грудные имплантаты и провели их анализ. Врачи обнаружили внутри не коллаген пациентки, а ДНК животных — лосей и крупного рогатого скота. После длительных обследований медики квалифицировали деформацию груди Линлин как инвалидность.

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При этом в имплантатах других пациенток Beijing Creating Medical Cosmetic Clinic нашли ДНК верблюдов, летучих мышей и горилл. Чужеродная ДНК может вызывать непредсказуемый иммунный ответ. Линлин решила отсудить компенсацию, но обнаружила, что и клиника, и салон красоты закрылись. У клиники также отозвали лицензию в связи с большим количеством исков.

Ранее в Австралии хирурга оштрафовали после того, как он сфотографировал пенис пациента, на котором была вытатуирована свастика. Мужчина объяснил свое поведение дискриминацией по расовому признаку.

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