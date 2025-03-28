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14:48, 28 марта 2025Культура

Звезда «Мастера и Маргариты» откровенно рассказала о разрушительном влиянии наград

Юлия Снигирь призналась, что рада позднему признанию и приходу в профессию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса Юлия Снигирь призналась, что рада позднему признанию, так как ранний успех может негативно сказаться на карьере. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу» на премии «Ника», где получила награду за лучшую женскую роль.

По словам актрисы, третья подряд награда стала для нее неожиданностью. Хотя она хотела пошутить об этом, атмосфера церемонии не располагала к шуткам.

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» отметила, что получение наград иногда оказывает разрушительное влияние на актеров. Однако в ее случае все сложилось иначе: она пришла в профессию довольно поздно, а признание пришло постепенно.

«Мне кажется, что если на тебя сразу сваливается успех, то гораздо сложнее справиться с этим потоком», — поделилась Юлия, подчеркнув, что у нее путь был долгим, и это помогает оставаться трезвой.

Награду она посвятила актрисе Евгении Добровольской, с которой работала в фильме «Время года зима». По ее словам, Добровольская оказывала ей большую поддержку и помогала готовиться к роли.

Помимо Снигирь, премию за лучшую мужскую роль разделили Юра Борисов и Евгений Цыганов. Актриса пошутила, что они идеально подошли бы на роли братьев.

Ранее сообщалось, что заслуженного артиста РФ Романа Мадянова и народную артистку России Евгению Добровольскую наградили премией «Ника» за роли второго плана посмертно.

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