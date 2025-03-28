Звезда «Уэнсдэй» высмеяла люксовое платье на шоу фразой «тыкается в задницу»

Американская актриса Дженна Ортега высмеяла роскошный наряд люксового бренда Oscar de la Renta фразой «тыкается в задницу». Соответствующий момент из шоу комика и телеведущего Стивена Колбера доступен на YouTube.

Так, 22-летняя звезда популярного сериала «Уэнсдэй» пришла на телепрограмму в платье с объемной аппликацией в виде цветка и красными вставками. По словам знаменитости, оно полностью изготовлено из стекла.

«Я не буду врать, иногда оно тыкается мне в задницу из-за осколков каждый раз, когда я сажусь. Я чувствую себя неуютно, но в то же время очень комфортно», — призналась девушка.

Ранее сообщалось, что американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого наряда.