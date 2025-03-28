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18:39, 28 марта 2025Культура

Звезду группы Krec внесли в список иноагентов

Звезду группы Krec Артема Бровкова внесли в реестр иностранных агентов
Ольга Коровина

Кадр: Kirill Simakov / Telegram-канал Krec

Рэпера Артема Бровкова, известного под псевдонимом Fuze, внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

«Бровков выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации», —
отмечено в публикации.

Бровков является основателем и бессменным участником хип-хоп проекта Krec, а также автором большинства текстов для песен группы. Известно, в 2022 году рэпер покинул Россию и продолжил музыкальную деятельность за границей.

Ранее сообщалось, что гитарист культовой группы «Король и Шут» Александр Балунов, известный под псевдонимом Балу, внесен в реестр иностранных агентов. Помимо музыканта и автора книг о группе «Король и Шут», в список также попали режиссер Иван Вырыпаев и уличный художник Станислав Комиссаров.

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