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13:28, 29 марта 2025Силовые структуры

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова пыталась вернуть арестованные машины

Бывшая жена Тимура Иванова попросила суд вернуть арестованные иномарки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Тимур Иванов и Светлана Захарова в 2011 году

Тимур Иванов и Светлана Захарова в 2011 году. Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Бывшая жена обвиняемого во взятке и растрате экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова пыталась вернуть арестованные судом автомобили. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Захарова обосновывала ходатайство тем, что находилась с Ивановым в разводе, а арестованные машины были приобретены после того, как ее брак с Ивановым был аннулирован. На Захарову были оформлены иномарки Chevrolet Suburban и минивэн Mercedes-Benz V-класса.

Защита настаивала на том, что Захарова не может нести ответственность за действия обвиняемого во взятке замминистра, но суд остался непреклонен и оставил предыдущие решения об аресте имущества без изменений.

Ранее Захарова просила суд снять арест с ее банковских счетов, наложенный в рамках дела о получении взяток в отношении ее бывшего мужа.

По версии следствия, Иванов причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также ему предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

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