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05:34, 27 марта 2025Силовые структуры

Бывшая жена Тимура Иванова попросила снять арест с ее счетов

Экс-жена Иванова попросила снять арест со счетов для содержания четверых детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывшая супруга экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Светлана Захарова просила суд снять арест с ее банковских счетов, наложенный в рамках дела о получении взяток в отношении ее бывшего мужа. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных документах отмечается, что Захарова попросила снять арест со счетов для содержания четверых детей. Однако ей было отказано, адвокаты обжаловали решение в вышестоящей инстанции. В рамках уголовного дела также наложен арест на 300-метровую квартире в районе Арбат, где зарегистрирована Захарова.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит дело Иванова в закрытом режиме. До этого экс-замминистра обороны России отказался признать вину в растрате миллиардов.

По версии следствия, Иванов причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также ему предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

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