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11:51, 29 марта 2025Интернет и СМИ

Телеведущая в прямом эфире надела на голову гигантское яйцо и довела коллег до истерики

Телеведущая Робертс в прямом эфире надела на голову огромное шоколадное яйцо
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Heart FM

Американская теле- и радиоведущая Эшли Робертс в прямом эфире радиостанции Heart Radio надела на голову гигантское шоколадное яйцо и довела коллег в студии до истерики. Об этом сообщает Daily Mail.

Робертс вместе с соведущими обсуждала дату празднования Пасхи в 2025 году, когда им позвонила кондитер по имени Наоми. Женщина рассказала, что фабрика, на которой она работает, собирается выпустить к предстоящему празднику огромные четырехкилограммовые шоколадные яйца.

После этого в студию внесли одно из таких яиц. Робертс, впечатленная размерами изделия, решила надеть его на голову. «Я сейчас в яйце, ребят. В шоколадном яйце», — сказала ведущая. Затем она пошутила, что застряла в нем, чем рассмешила коллег.

Когда Робертс сняла с головы яйцо, соведущие заметили, что она вся испачкалась в шоколаде. «Это очень забавно», — прокомментировала случившееся ее коллега.

Ранее сообщалось, что гостье британского шоу This Morning («Этим утром») сделали интимную татуировку в прямом эфире. Зрители восхитились смелостью женщины.

Эшли Робертс — американская теле- и радиоведущая, певица и актриса. Она прославилась как участница поп-группы The Pussycat Dolls.

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