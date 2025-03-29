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07:03, 29 марта 2025Мир

Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось

AFP: Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Число жертв мощного землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) в социальной сети X.

По данным агентства, пострадали 1670 человек. Спасатели продолжают разбор завалов обрушившихся зданий.

Ранее сообщалось, что МЧС России по указанию президента РФ Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения.

В пятницу, 28 марта, на Мьянму обрушились два мощных землетрясения. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. Сильные афтершоки ощутили в Таиланде. В обеих странах оказались разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты.

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