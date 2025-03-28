МЧС России направило два самолета в Мьянму

МЧС по указанию Путина направило в Мьянму два самолета

МЧС России по указанию президента РФ Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«По указанию президента и поручению главы МЧС группа российских спасателей вылетела из аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения», — сказано в заявлении.

Как уточняется, в сводный отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда признали мощное землетрясение, которое разрушило здания и дороги в королевстве, крупномасштабным бедствием. В настоящее время в стране сфокусированы на оказании срочной помощи пострадавшим.

В пятницу, 28 марта, на Мьянму обрушились два мощных землетрясения. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. Сильные афтершоки ощутили в Таиланде. В обеих странах оказались разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты.