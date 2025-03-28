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19:32, 28 марта 2025Экономика

Землетрясение в Таиланде признано крупномасштабным бедствием

Власти Таиланда признали мощное землетрясение крупномасштабным бедствием
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Таиланде

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Власти Таиланда признали мощное землетрясение, которое разрушило здания и дороги в королевстве, крупномасштабным бедствием. Об этом заявил министр внутренних дел страны Анутхин Чанвиракун, пишет ТАСС.

«Уровень противодействия стихийным бедствиям повышен до крупномасштабного бедствия (уровень 3 из 4) в соответствии с Национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — пояснил он.

Когда ситуация стабилизируется, власти Таиланда пообещали провести комплексную оценку ущерба. Пока в стране сфокусированы на оказании срочной помощи пострадавшим.

28 марта на Мьянму обрушились сразу два мощных землетрясения — магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. Сильные афтершоки ощутили в Таиланде. В обеих странах оказались разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты. Известно как минимум о 63 пострадавших и двоих погибших.

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