«Здания ходили ходуном». Россиян экстренно эвакуируют после землетрясений в Мьянме и Таиланде. Что там происходит?

В Таиланде и Мьянме произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4

На Мьянму обрушились два мощных землетрясения, толчки от которых ощутили в соседнем Таиланде. В городах перестало работать метро, аэропорты остановили работу, а из-за подземных толчков начали рушиться дома и мосты. Например, в Бангкоке обрушился небоскреб, а в Мьянме упал мост через реку Иравади. Местные жители и туристы, в том числе россияне, были вынуждены срочно эвакуироваться.

Сотни зданий получили повреждения

По данным Геологической службы США, первое землетрясение магнитудой 7,7 началось в 12:50 по местному времени. Эпицентр находился в 17 километрах к западу от города Мандалай в Мьянме, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощутили не только в Сикайне, но также в тайском Бангкоке, на юго-западе Китая, в Бангладеш и Индии.

Второе землетрясение произошло через 12 минут после первого, его магнитуда составила 6,4. Эпицентр располагался в 18 километрах к юго-востоку от города Сикайн, очаг залегал на глубине 12 километров.

Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters

Власти Бангкока объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов. В том числе это затронуло отели, в которых остановились туристы из России. По словам россиян, мощные толчки ощущались на протяжении пяти минут. «Здания ходили ходуном», а из бассейнов на крышах высотных домов выливалась вода. В сети появились видео, на которых жидкость переливается через край зданий и водопадом льется вниз.

Землетрясения — редкость в Таиланде. Эксперты отмечают, что постройки в Бангкоке недостаточно прочные, чтобы выдержать мощное сейсмологическое событие.

Один из небоскребов, находящихся в процессе стройки, полностью рухнул. В сети появилось видео, на котором 30-этажное здание превращается в пыль, рабочие пытаются убежать с места происшествия. Есть и другие кадры: на них уже готовые жилые дома частично обрушены и завалены на бок. В ТАСС сообщили, что в офисе представительства агентства в тайской столице со стен падала штукатурка, а здание сильно раскачивалось. В Мьянме также обрушились отель и мечеть.

Появилась информация о пострадавших

Повреждения получили не только дома. В Мьянме частично рухнул знаменитый мост Ава между Мандалаем и Сикайном, проходящий через реку Иравади. Узроза обрушения двух мостов существует и в Бангкоке — власти запретили гражданам пользоваться мостами Пхумипона и Рамы III. Кроме того, на дорогах в столице Мьянмы Нейпьидо появились значительные трещины.

Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters

По данным «Би-би-си», 43 строителя пропали после обрушения небоскреба. В момент происшествия в здании находились 50 человек, семерым из которых удалось спастись — остальные не могут выбраться из-под обломков. Спасатели пытаются вызволить пострадавших, зовущих на помощь. После обрушения отеля в Мьянме под завалами остались 20 человек, еще двое не выжили.

В Таиланде объявили режим ЧП. Власти Бангкока предупредили жителей о риске повторного землетрясения. Все полеты по Таиланду приостановлены, местные аэропорты не принимают самолеты.