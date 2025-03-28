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12:16, 28 марта 2025Экономика

Мечеть в Мьянме обрушилась во время землетрясения

РИА Новости: Мечеть в Мьянме обрушилась во время землетрясения
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ann Wang / Reuters

Мечеть в Мьянме обрушилась во время мощного землетрясения в пятницу, 28 марта. Об этом сообщил агентству РИА Новости очевидец случившегося.

Речь идет о мечети Шве Пхо Шейн в поселке Синкай региона Мандалай. «Мусульмане совершали религиозные ритуалы в мечети, когда их застигло землетрясение», — рассказал местный житель. По его словам, в результате обрушения архитектурного сооружения многие из посетителей не выжили.

Ранее в этот же день стало известно, что в Мьянме были зафиксированы два сильных землетрясения с интервалом в 12 минут. Магнитуду первого землетрясения сейсмологи оценили в 7,9. Эпицентр этого сейсмологического события находился в 31 километре к северо-западу от города Мандалай, второго по величине в стране. Сила второго землетрясения достигла 6,4, его эпицентр располагался в 19 километрах к югу от города Сикайн. Специалисты предупредили о высоком риске афтершоков.

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