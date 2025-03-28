В Таиланде объявили режим ЧП из-за землетрясения

AFP: В Бангкоке объявили режим ЧП из-за мощного землетрясения

В Таиланде объявили режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за мощного землетрясения в столице государства Бангкоке. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на властей страны.

«Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение в Бангкоке», — поделились информацией в агентстве.

Сильное землетрясение в Таиланде произошло в пятницу днем, 28 марта. Сотрудники Геологической службы США оценили магнитуду сейсмологического события в 7,7. Очаг залегал залегал на глубине десяти километров. В результате большое количество зданий, в том числе многоэтажных, были повреждены либо разрушены. Так, на видео попали кадры обрушения почти достроенного небоскреба высотой десятки этажей из-за стихийного бедствия.