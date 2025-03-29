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22:57, 29 марта 2025Силовые структуры

Двух подростков задержали по подозрению в поджоге офиса Народного фронта

Два подростка задержаны по подозрению в поджоге офиса Народного фронта в Абакане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Абакане задержали двух несовершеннолетних по подозрению в поджоге офиса Народного фронта. Об этом сообщило МВД по Республике Хакасия в Telegram-канале.

Уточняется, что подросткам 16 и 17 лет. По их словам, они получили в одном из мессенджеров предложение от незнакомца совершить поджог за денежное вознаграждение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»).

В ночь на 28 марта двое молодых людей, одетых в черное, бросили что-то в окно здания, расположенного на улице Бограда. После этого начался пожар. Половина помещения выгорела полностью. На месте преступления криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь.

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