Двух подростков задержали по подозрению в поджоге офиса Народного фронта

Два подростка задержаны по подозрению в поджоге офиса Народного фронта в Абакане

В Абакане задержали двух несовершеннолетних по подозрению в поджоге офиса Народного фронта. Об этом сообщило МВД по Республике Хакасия в Telegram-канале.

Уточняется, что подросткам 16 и 17 лет. По их словам, они получили в одном из мессенджеров предложение от незнакомца совершить поджог за денежное вознаграждение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»).

В ночь на 28 марта двое молодых людей, одетых в черное, бросили что-то в окно здания, расположенного на улице Бограда. После этого начался пожар. Половина помещения выгорела полностью. На месте преступления криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь.