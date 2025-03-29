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09:13, 29 марта 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии назвала неслучайным австрийское происхождение Гитлера

Кнайсль: Австрийское происхождение Гитлера не является совпадением
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fox Photos / Getty Images

Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что «после предательств и осуждений» со стороны соотечественников она поняла, что австрийское происхождение лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера не является совпадением. Своим мнением она поделилась в эфире передачи «Русский ковчег» телеканала «СПАС».

«Знаете, я всегда стремилась защитить австрийское общество от нападок, когда нас обвиняли в том, что мы все фашисты, нацисты. Я всегда противостояла этому. Но когда я увидела, как люди предают меня, как они осуждают меня, в тот момент я многое осознала», — рассказала она.

По словам Кнайсль, в 2020 году она пришла к выводу, что австрийцы стали иррациональны, когда они начали ее обвинять в якобы тестировании яда «Новичок» на собаках. Также в тот момент она поняла, что австрийское происхождение Гитлера «не является случайным или каким-то совпадением».

Ранее Кнайсль заявила, что переехала в российскую деревню, и для нее это «совершенно другой мир». Она рассказала, что имеет автомобиль, на котором по возможности подвозит жителей деревни.

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