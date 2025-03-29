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16:36, 29 марта 2025Мир

Экс-премьер Италии рассказал о просьбе Зеленского для Украины

Экс-премьер Италии Д’Алема рассказал о просьбе Зеленского найти помощь в Китае
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский просил узнать у властей Бразилии и Китая, смогут ли они оказать какую-либо поддержку Киеву. Об этом рассказал бывший премьер-министр Италии Массимо Д'Алема в интервью газете La Repubblica.

«У меня был разговор с Зеленским в кулуарах одной из инициатив по Балканам. И тогда он ясно дал мне понять, что Украина находится под угрозой катастрофы, потому что США рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны. (...) Зеленский попросил меня поехать в Китай и Бразилию, чтобы узнать, могут ли Луис Инасиу Лула да Силва и Си Цзиньпин что-то сделать», — приводит издание слова политика.

Д'Алема исполнил просьбу украинского лидера и отправился в Бразилию, однако Лула да Силва «чуть не выгнал его», подчеркнув, что ситуация вокруг украинского кризиса является «сугубо проблемой Вашингтона».

27 марта Зеленский заявил, что Великобритания и Франция будут представлять Европу на мирных переговорах по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что еще до окончания конфликта за столом переговоров должны оказаться европейские представители.

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