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18:21, 29 марта 2025Бывший СССР

Гуцул назвала свой арест попыткой властей Молдавии растоптать волю народа Гагаузии

Гуцул назвала свой арест плевком в лицо народу Гагаузии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Globallookpress.com

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул назвала свой арест попыткой властей Молдавии растоптать волю народа и призвала своих соратников продолжать борьбу. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.

«Это не просто давление на меня лично — это удар по всей Гагаузии, по нашим традициям самоуправления, по нашим правам и свободам. Это плевок в лицо всем нам. Это попытка растоптать нашу волю и наше право самим решать свою судьбу!» — заявила Гуцул.

Она также написала, что не сломлена, не отречется от своих убеждений и призвала своих соратников продолжать отстаивать «права гагаузского народа и всех граждан, верящих в честность и справедливость». «Никакие репрессии не смогут заставить нас молчать, никакие ложные обвинения не заставят нас отказаться от борьбы за наши интересы, за будущее Гагаузии и всей страны», — написала Гуцул в своем обращении.

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Политик заявила, что «настоящая борьба только начинается» и поблагодарила всех, кто открыто выступил в ее поддержку после ареста.

Ранее сообщалось, что Евгению Гуцул отправили под арест 20 суток по требованию прокуратуры Молдавии. Власти страны обвинили главу Гагаузской автономии в нелегальном финансировании избирательной кампании на пост башкана Гагаузии, а также в фальсификации документов.

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