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17:16, 29 марта 2025Мир

На Западе предупредили об опасности вступления Украины в ЕС

Венгерский аналитик Золтан Кошкович выступил против членства Украины в ЕС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выступил против членства Украины в Европейском союзе (ЕС). Об опасности вступления страны в состав организации он предупредил в соцсети X.

Кошкович прокомментировал новость о том, что мужчина, который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался украинцем. В результате нападения пострадали пять человек: четыре иностранца и одна местная жительница.

«Если мы позволим еврократам ускорить процесс вступления Украины в ЕС, миллионы бывших солдат с травмой унизительного поражения, но вооруженные до зубов будут находиться среди нас. Требуйте, чтобы ваше правительство не допустило членства Украины в ЕС!» — написал западный аналитик.

Ранее Кошкович раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России в конфликте с Украиной. Аналитик подчеркнул, что Москва уже выиграла войну.

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