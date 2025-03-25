На Западе осудили Макрона за высказывания о России

Аналитик Кошкович осудил Макрона за заявление о недопустимости победы России

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

«Россия уже выиграла войну, а у Европейского союза с самого начала не было никакого авторитета», — написал аналитик, комментируя интервью Макрона.

15 марта Макрон заявил, что на сегодня Россия якобы является врагом Франции. Он также отметил, что если Москва выиграет в конфликте на Украине, то «доверие к Европе будет сведено к нулю».

Ранее Кошкович раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за выделение дополнительной помощи в размере трех миллиардов евро Украине.