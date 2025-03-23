Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:19, 23 марта 2025Мир

На Западе раскритиковали Шольца за обещание поддерживать Украину

Аналитик Кошкович: ФРГ — одна из главных причин гибели сотен тысяч украинцев
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал обещание поддержки, которое дал канцлер ФРГ Олаф Шольц президенту Украины Владимиру Зеленскому. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Кошкович напомнил, что в ответ на слова благодарности Зеленского за выделение дополнительной помощи в размере трех миллиардов евро Шольц заявил, что Германия стоит на стороне Украины.

«Германия — одна из главных причин гибели сотен тысяч украинцев», — подчеркнул аналитик.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц положительно оценил итоги переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, следующим логичным шагом может стать полное прекращение огня.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали срок снятия с России западных санкций

    На Украине сделали неожиданное заявление о потерянных территориях

    В части Ростовской области после падения беспилотников ввели режим ЧС

    На Украине Зеленского сравнили с Гитлером

    На Западе высказались о невозможности наступления мира при Зеленском

    Новорожденного без признаков жизни нашли в канализации в Подмосковье

    Хэмилтон получил дисквалификацию по итогам Гран-при Китая

    Парень посмеялся над романами отца и случайно обнаружил измену матери

    Песков обвинил Европу в нежелании устранять причины украинского конфликта

    В Кремле предрекли приход заинтересованных в мире политиков в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше