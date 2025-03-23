На Западе раскритиковали Шольца за обещание поддерживать Украину

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал обещание поддержки, которое дал канцлер ФРГ Олаф Шольц президенту Украины Владимиру Зеленскому. Своим мнением он поделился в соцсети X.
Кошкович напомнил, что в ответ на слова благодарности Зеленского за выделение дополнительной помощи в размере трех миллиардов евро Шольц заявил, что Германия стоит на стороне Украины.
«Германия — одна из главных причин гибели сотен тысяч украинцев», — подчеркнул аналитик.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц положительно оценил итоги переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, следующим логичным шагом может стать полное прекращение огня.