Режиссер московского театра устроил пьяный дебош в баре

Режиссер театра Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в московском баре

Режиссер «Электротеатра "Станиславский"» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в баре на Тверской улице в Москве. Об этом пишет Mash.

По данным издания, инцидент произошел 24 марта. Лабутин в состоянии алкогольного опьянения набросился на бармена заведения и сломал ему нос. Также сообщается, что он повредил брекеты администратору. Когда режиссера попытались выгнать из бара, он разбил стекло входной двери.

Лабутина задержали и доставили в отдел полиции. Режиссер извинился за свое поведение и пообещал заплатить за разбитую дверь.

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