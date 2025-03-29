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18:39, 29 марта 2025Культура

Режиссер московского театра устроил пьяный дебош в баре

Режиссер театра Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в московском баре
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Режиссер «Электротеатра "Станиславский"» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в баре на Тверской улице в Москве. Об этом пишет Mash.

По данным издания, инцидент произошел 24 марта. Лабутин в состоянии алкогольного опьянения набросился на бармена заведения и сломал ему нос. Также сообщается, что он повредил брекеты администратору. Когда режиссера попытались выгнать из бара, он разбил стекло входной двери.

Лабутина задержали и доставили в отдел полиции. Режиссер извинился за свое поведение и пообещал заплатить за разбитую дверь.

Ранее сообщалось, что актер Евгений Воловенко, известный по эпизодическим ролям в сериалах «След» и «Папины дочки», устроил пьяный дебош на борту самолета. Артист пытался открыть дверь самолета, а также хотел покурить на борту.

В марте 2024 года стало известно о пьяном дебоше актера Никиты Кологривого в ресторане в Новосибирске. Отмечалось, что артист пытался склонить к близости одну из работниц заведения, а после того, как она отказалась, укусил ее.

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