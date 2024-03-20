Актер «Слова пацана» Кологривый укусил официантку в ресторане Новосибирска

Российский актер Никита Кологривый устроил пьяный дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта. По данным издания «Абзац», артист «очень сильно хулиганил» и укусил за ногу официантку.

Артист пытался склонить к близости одну из работниц заведения, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее и начал заламывать девушке руки.

Позже в социальных сетях начало распространяться видео, на котором звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» неоднократно вступает в драки с другими посетителями и сотрудниками заведения, но его останавливают и оттаскивают. В какой-то момент Кологривый снял с себя футболку и устремился вновь подраться с другими мужчинами.

Кологривого случайно задержали в холле отеля

После появившейся в сети информации о дебоше артиста, полиция начала проверку. Заявление о нарушении актером общественного порядка поступило в правоохранительные органы накануне.

Позже, по данным Baza, Кологривого случайно задержали в холле отеля, он проживал в пятизвездочном Grand Autograph hotel и спускался по лестнице в лобби, когда встретил правоохранителей. В результате актера попросили поехать в отдел. Там полицейские хотят задать звезде кино и сериалов несколько вопросов о его поведении в заведении.

Актер уладил конфликт с руководством заведения

По словам агента Кологривого, с руководством заведения, где звезда пытался подраться и швырял вещи, все улажено. «Другого комментария у нас не будет», — подчеркнула она.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Как такового ущерба от его действий заведению не причинено, уронил пару тарелок. Охраны у нас нет, мы вызвали ее по телефону. Пока она была в пути, актера увели из бара его друзья», — отметил один из владельцев ресторана.

После пьяного дебоша Кологривый отказался от участия в концерте

В результате, после обнародования информации о пьяном дебоше Никита Кологривый отказался от участия в гала-концерте «Жванецкий». Выступление, в котором артист планировал принять участие, состоится 31 марта в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Стоимость билетов на шоу варьируется от 25 до 50 тысяч рублей.

Как сообщает источник, накануне менеджер Кологривого связался с организаторами и попросил вычеркнуть имя актера из списка задействованных лиц, «чтобы лишний раз не отсвечивать после скандала».

С афиш Кологривого пока убрали, а на сторонних агрегаторах он до сих пор заявлен как один из исполнителей постановки. Как сообщается, многие зрители покупали билеты на представление именно из-за участия в нем Кологривого.