На укусившего официантку актера из «Слова пацана» написали заявление в полицию

В Сибири полиция проводит проверку после хулиганских действий актера Кологривого

Полиция начала проверку после хулиганских действий звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого в одном из заведений Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным ведомства, заявление о нарушении актером общественного порядка поступило в правоохранительные органы накануне. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что все произошло в ночь на вторник, 19 марта, в Новосибирске. Кологривый в состоянии алкогольного опьянения нападал на сотрудников местного ресторана и пытался склонить к близости одну из официанток. Получив отказ, мужчина укусил девушку за ногу и начал заламывать ей руки.