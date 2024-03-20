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10:09, 20 марта 2024Силовые структуры

На укусившего официантку актера из «Слова пацана» написали заявление в полицию

В Сибири полиция проводит проверку после хулиганских действий актера Кологривого
Начало событий в новости Звезда «Слова пацана» укусил за ногу официантку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция начала проверку после хулиганских действий звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого в одном из заведений Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным ведомства, заявление о нарушении актером общественного порядка поступило в правоохранительные органы накануне. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что все произошло в ночь на вторник, 19 марта, в Новосибирске. Кологривый в состоянии алкогольного опьянения нападал на сотрудников местного ресторана и пытался склонить к близости одну из официанток. Получив отказ, мужчина укусил девушку за ногу и начал заламывать ей руки.

ЖЗЛ
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      Олеся Мицкевич
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