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11:33, 20 марта 2024Культура

Устроивший дебош звезда «Слова пацана» отказался от участия в концерте

Устроивший дебош актер Кологривый отказался от участия в гала-концерте
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, который ранее устроил дебош в ресторане Новосибирска, отказался от участия в гала-концерте «Жванецкий». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выступление, в котором артист планировал принять участие, состоится 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Цена билетов на шоу варьируется от 25 до 50 тысяч рублей. Отмечается, что накануне менеджер Кологривого связался с организаторами и попросил вычеркнуть имя актера из списка задействованных лиц, «чтобы лишний раз не отсвечивать после скандала».

С афиш на официальном сайте Кологривого убрали, а на сторонних агрегаторах он до сих пор заявлен как один из участников постановки. По данным издания, большая часть зрителей купила билеты на концерт именно из-за участия в нем звезды «Слова пацана».

Накануне сообщалось, что в ночь с 18 на 19 марта в ресторане Новосибирска Кологривый нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

Помимо этого, артист пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого дебошир начал заламывать девушке руки. За это на него написали заявление в полицию.

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      Анастасия Астахова
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