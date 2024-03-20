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10:27, 20 марта 2024Культура

Агент звезды «Слова пацана» отреагировала на новости о дебоше со стороны артиста

Агент актера Кологривого подтвердила, что артист устроил скандал в ресторане
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Агент российского актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого отреагировала на появившиеся в сети новости о том, что артист устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Об этом она сообщила в разговоре с RT.

Представительница Кологривого подтвердила произошедшее, а также отметила, что с руководством заведения, где звезда пытался подраться и швырял вещи, все улажено. «Другого комментария у нас не будет», — подчеркнула собеседница изданий.

«Как такового ущерба от его действий заведению не причинено, уронил пару тарелок. Охраны у нас нет, мы вызвали ее по телефону. Пока она была в пути, актера увели из бара его друзья», — рассказал ранее один из владельцев ресторана.

Накануне сообщалось, что Кологривый «очень сильно хулиганил» в ночь с 18 на 19 марта в одном из заведений города: он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.

Помимо этого, артист пытался склонить к близости одну из официанток, а после того, как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. После этого дебошир начал заламывать девушке руки.

Позже в сети появилось видео инцидента с участием звезды «Слова пацана».

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      Анастасия Астахова
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